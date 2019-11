Maltempo: ecco le strade ancora chiuse a Manciano

Il Comune di Manciano informa che oggi le strade provinciali 101 e 102 rimangono chiuse al traffico. Sono autorizzati a transitare, facendo attenzione e guidando con prudenza, solamente i residenti, i dipendenti del caseificio di Manciano e chi lavora in quelle aree. Attualmente, le due strade sono interessate da allagamenti e da materiale fangoso e in queste ore sono al lavoro gli operai per la loro ripulitura.

“La situazione è al momento sotto controllo, dopo le ore cruciali di ieri sera quando si è abbattuta una nuova ondata di maltempo sul territorio comunale”, comunicano dall’ufficio di Protezione Civile del Comune di Manciano.