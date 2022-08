“Storie meridiane”: Lauretta Colonnelli presenta il suo libro in biblioteca

Sabato 3 settembre, alle 21, alla biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, è in programma la presentazione del libro di Lauretta Colonnelli “Storie meridiane”.

Ne conversa con l’autrice Marilena Pasquali.

“Storie meridiane. Miti, leggende e favole per raccontare l’arte” (Marsilio, 2021) è un libro di arte e archeologia, ambientato nell’Italia meridionale, da Napoli fino alla Sicilia. Non si tratta di una guida, né di una raccolta di saggi, ma di una serie di racconti brevi, in cui però niente è inventato. Ogni racconto nasce da un incantamento: per un dipinto, una scultura, un’opera di architettura, un capolavoro letterario. Ogni storia è accompagnata da straordinarie fotografie a colori.

Da queste storie si affacciano figure mitologiche e personaggi realmente esistiti, dal tempo della Magna Grecia ai giorni nostri. Le immagini di questi personaggi, o le loro opere, si trovano disseminate in musei che in pochi conoscono, o in palazzi privati, o in siti archeologici impervi da raggiungere, ma carichi di magia, o in parchi disseminati di opere d’arte contemporanea.

Un patrimonio immenso che non si finisce mai di scoprire. E raccontandolo si vedono trascorrere nelle terre del Sud i tempi di guerra e i tempi di pace, le feste e le epidemie, la nascita delle civiltà e il loro dissolversi. Si vedono passare gli eserciti e i migranti che venivano dal mare, o dai lontanissimi paesi del Nord, o dal vicino Medio Oriente. Si riconoscono gli intrecci di religioni e culture, di usi e costumi, di vicende private che sembrano d’oggi e invece si svolsero migliaia di anni fa. E di ogni cosa è rimasta traccia.

Nota biografica

Lauretta Colonnelli è nata a Pitigliano. Vive e lavora tra Roma e la Toscana. Laureata in Filosofia alla Sapienza di Roma, ha insegnato, nella stessa università, Storia del teatro. Ha lavorato in Rai Radio 2 come programmista-regista. Giornalista dal 1979, prima alle pagine culturali dell’Europeo, poi al Corriere della Sera. Collabora con Art e Dossier.

Scrittrice di saggi sull’arte: “Gli irripetibili anni ’60 a Roma” (Skira 2011); “Conosci Roma?” (Clichy 2013); “Conosci Roma Volume Secondo” (Clichy 2014); “La tavola di Dio” (Clichy 2015); “Cinquanta quadri. I dipinti che tutti conoscono. Davvero?” (Clichy 2016); “Le muse nascoste” (Giunti 2020). “Lei, lui e i colori, in Vittorio Accornero, Edina Altara” (Silvana Editoriale, 2021).

Curatrice di mostre e cataloghi: con Antonio Paolucci, “Aiku” di Roberto Demarchi (a Tokyo, Istituto italiano di cultura, 2014); i dipinti di Andrea Pinchi (a Firenze, 2016), le incisioni di Livio Ceschin e i disegni di Alessandro Kokocinski (a Firenze, 2017), I fiori di Mozia, con gli acquerelli dell’archeologo Lorenzo Nigro (a Roma, in Studio Arti Floreali, novembre-dicembre 2021; a Milano, in Biblioteca Sormani, marzo-aprile 2022).