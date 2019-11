“Storie di lavoro, uomini e società”: al via la rassegna di letteratura al Magma

La cooperativa Zoe, in collaborazione con l’agenzia letteraria Malatesta di Milano, e con il patrocinio del Comune di Follonica, presenta la rassegna “Storie di lavoro, uomini e società“, un ciclo di quattro appuntamenti con scrittori che nel corso della loro carriera hanno affrontato tematiche affini a quelle del museo Magma, come la storia di un territorio con un passato importante come la Maremma, il lavoro industriale e i cambiamenti sociali di una comunità.

Il primo appuntamento è per sabato 30 novembre, alle 18, con Stefano Valenti, scrittore che ha ottenuto numerosi premi e che in questa occasione porterà “Rosso nella notte bianca“: la storia, tratta da un fatto realmente accaduto, di un uomo ormai settantenne, che da quarantotto anni attende la sua vendetta, una storia individuale che si fa Storia, nel toccare temi generali e universali, quali la condizione femminile, il lavoro operaio, la lotta di classe, la caduta delle ideologie.

I prossimi incontri:

sabato 18 gennaio Giorgio Falco, con “Ipotesi di una sconfitta”;

venerdì 24 gennaio Matteo Strukul, con il romanzo “I medici”;

sabato 8 febbraio Mauro Garofalo, con “Il fuoco e la polvere”.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si terranno nella sala dei Fantasmi alle 18.00. Prima degli incontri, alle 17.15, si terrà una visita guidata, gratuita, al Magma, un’occasione per scoprire o ri-scoprire il museo.