Storie animate: tornano i laboratori per bambini alla Biblioteca della Ghisa

Continuano le letture animate ed i laboratori per bambini e bambine organizzati dalla Biblioteca della Ghisa di Follonica, con una grande novità: il Kamishibai. Si tratta di un “dramma di carta” di origine giapponese, ovvero una valigetta in legno nella quale vengono inserite delle tavole stampate sia davanti che dietro: da una parte il disegno e dall’altra il testo. Lo spettatore vede l’immagine, mentre il narratore legge la storia, creando così un forte coinvolgimento tra narratore e pubblico.

Dopo i seguitissimi incontri con l’illustratrice Roberta Angeletti e dietro le numerose richieste da parte dei genitori, la Biblioteca dei ragazzi presenta infatti altri quattro appuntamenti con la creatività e la lettura, che si articoleranno per tutto il mese più rovente dell’anno.

Si inizia il 6 agosto con la lettura del libro illustrato “L’uomo del Kamishibai” di Allen Say e la successiva creazione artistica di tavole A3 da trasformare in “pagine” di una storia inventata; le tavole, decorate attraverso la tecnica del colore, dei timbri e del collage, costituiranno l’espressione personale dei bambini e delle bambine presenti che si trasformeranno così nello stesso personaggio centrale del testo (l’uomo del kamishibai). Laboratorio dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni (in replica il 20 agosto).

Il 13 agosto sarà la volta della lettura animata di “Stella” (testo per Kamishibai di Fuad Aziz), con seguente laboratorio espressivo-artistico dedicato al mare – ponte per i popoli e le emozioni dei singoli – e al cielo stellato. Laboratorio dedicati ai bambini da 6 a 10 anni (in replica il 27 agosto).

Le letture ed i laboratori saranno a cura della ludo-lettrice Valentina Spanu e si terranno nello spazio all’aperto tra la biblioteca ed il Magma alle 17.

Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione al numero 0566.59246, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, e sabato, dalle 9.15 alle 12.45.

Nella foto: un esempio di Kamishibai