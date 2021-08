“Una fiaba moderna”: la storia di Principina a Mare al San Rocco Festival

La storia di Principina a Mare, dalle origini leopoldine ai giorni nostri, passando dai mitici anni ’60. Racconti storici, aneddoti, foto e tanta musica per una storia che è lo specchio di un’epoca.

La serata “Una fiaba moderna: La Principina“, che andrà in scena martedì 3 agosto, alle 21.30. al Vivaio Principina di Principina a Mare, rientra nel cartellone del San Rocco Festival ed è organizzata in collaborazione con l’Archivio delle tradizioni popolari della Maremma grossetana.

A partire dalla ricerca storica di Mario Carri e Paolo Nardini si è scritto un racconto orale che sarà narrato da Paolo Nardini, arricchito via via di immagini, filmati e dagli intermezzi musicali di Paolo Mari alla chitarra e Cosimo Postiglione al canto.

La locandina (nella foto) creata per questo evento raffigura Giuliana Ponticelli da piccola, sognante nella natura. Quella natura per il cui rispetto si è sempre battuta la signorina Ponticelli, custode e proprietaria della tenuta Torre Trappola, una delle figure emblematiche della Maremma. La foto che ritrae Giuliana Ponticelli è di Felice Andreis, grande fotografo della Maremma.

«Verrà raccontata – spiega Loretta Teresini, presidente della Pro Loco di Marina e Principina – la nascita di Principina, della sua pineta, la divisione dei lotti di terreno, i primi insediamenti urbanistici, l’esplosione turistica degli anni ’70 e i successivi segni di declino e di allarme per la pineta stessa».

Il San Rocco Festival, che quest’anno alla sua seconda edizione è stato riconosciuto dal Ministero della cultura tra i 17 nuovi festival multidisciplinari di interesse nazionale, proseguirà sino al 25 agosto a Marina di Grosseto e a Principina a Mare. Diretto da Giorgio Zorcù, il festival è nato lo scorso anno mettendo insieme le energie organizzative e creative della Pro Loco di Marina e Principina e di Accademia Mutamenti, con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto e di molte aziende del territorio. Di fondamentale importanza è il sostegno al festival di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, oltre a quello di molti sponsor locali, primi fra tutti Banca Tema, Farmacia Zuccheri e Vivaio Principina. Rrd – Roberto Ricci Design darà il suo contributo alla produzione di “Ventimila leghe sotto i mari”.

Posto unico 5 euro. Posti limitati.

Ricordiamo che è obbligatoria la prenotazione per partecipare agli eventi e per avere assicurato il proprio posto in platea: www.rivieradellamaremma.it/sanroccofestival.