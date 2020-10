“Storia naturale delle api mellifere”: il libro di Paolo Fontana presentato al museo

Il Museo di storia naturale della Maremma inaugura il cartellone degli eventi autunnali e invernali con la presentazione del libro «Storia naturale delle api mellifere» di Paolo Fontana.

L’appuntamento è per sabato 10 ottobre, alle 17, nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, diretta da Andrea Sforzi, in strada Corsini 10. L’ingresso è gratuito, ma – in applicazione delle norme anti-Covid – i posti sono limitati: per partecipare è obbligatoria la prenotazione sul sito www.museonaturalemaremma.it/eventi-museo-toscana (per informazioni è possibile chiamare il museo al numero 0564 488571).

Nell’occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card di Fondazione Grosseto Cultura, che dà diritto a diventare socio e usufruire di una serie di agevolazioni (tutte le informazioni sono sul sito www.fondazionegrossetocultura.it).

«Esistono molti libri e manuali dedicati alle api e all’apicoltura – ricordano dal museo –, ma quella che verrà presentata è un’opera assolutamente innovativa, che non ha eguali in questo panorama. L’autore, Paolo Fontana, naturalista appassionato, descrive con abilità e ironia il suo amore per la natura e per le eccezionali comunità delle api. Questi straordinari insetti sociali possono essere visti infatti anche come un modello di sostenibilità, in cui l’apicoltura viene condotta come esperienza della natura e della storia dell’uomo. La storia naturale delle api mellifere, infatti, non è solo evoluzione, morfologia, biologia ed etologia dell’ape mellifera: è anche la storia del rapporto tra uomo e api. Nel corso della presentazione non mancheranno riflessioni sui problemi globali della crisi ambientale che sta intaccando la sostenibilità dei sistemi naturali, imponendo un nuovo modo di interagire con la natura».