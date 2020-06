Intervento tecnico al Misericordia: temporanea interruzione alla viabilità interna dell’ospedale

Giovedì 11 e venerdì 12 giugno, dalle 8 alle 18 circa, la viabilità del percorso interno all’ospedale Misericordia con accesso da via Senese sarà interrotta per consentire lo svolgimento di un intervento tecnico alla centrale di cogenerazione.

In particolare, il divieto di accesso interesserà il tratto di strada che va dalla sbarra in prossimità dell’obitorio fino alla rotatoria davanti al parcheggio sterrato.

Questa interruzione comporterà la temporanea impossibilità di raggiungere dall’ingresso della via Senese i parcheggi situati nella zona retrostante la centrale termica e la mensa, così come il parcheggio asfaltato di fronte all’entrata del nuovo ospedale, raggiungibili esclusivamente dalla via Serenissima.