Morire per sanguinamento: un corso per scongiurare rischio e imparare ad intervenire in tempo

È in programma per domani, sabato 4 giugno, dalle 10 alle 13, l’evento “Stop the bleed, ferma l’emorragia e salva una vita“, organizzato dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto al Museo di storia naturale della Maremma (in strada Corsini 5 a Grosseto) per accendere i riflettori sul tema del sanguinamento massimo.

Il corso, gratuito, è rivolto a tutti i cittadini, i professionisti e i volontari, oltre a chi opera in ambienti a rischio di traumi emorragici; sarà presieduto dai docenti Giulia Olivagnoli, infermiera del 118, e Riccardo Bolognini, medico del 118, e moderato da Eleonora Zuffi, consigliera di Opi Grosseto.

Alle 10 spazio ai saluti istituzionali, con Hubert Corsi, presidente della Croce rossa italiana di Grosseto, Edoardo Boggi, governatore della Misericordia Grosseto Anpas, Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, Simona Dei, direttore sanitario della Usl Toscana Sud est, Robusto Biagioni, responsabile del 118 della zona grossetana, Cinzia Garofalo, direttore infermieristico del Dipartimento di emergenza urgenza, Paola Pasqualini, presidente di Omceo Grosseto, e Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto. Alle 10.45 la lezione frontale; a seguire la parte pratica, il dibattito e la conclusione.