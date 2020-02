Portare i sapori del mondo in Maremma: la storia di Stella

Dopo anni spensierati in giro per il mondo, una giovane grossetana decide di tornare in Maremma per portare nella propria terra i profumi e i sapori che più ha amato di ogni angolo della terra.

“Avevo 25 anni – ci dice Stella Tonini, titolare di Ethnic Food a piazza Ponchielli -, ma ero determinata a creare a Grosseto un luogo nuovo, guidata dalla curiosità, dalla ricerca e da una grande passione per la cucina. Un luogo dove trovare spezie, tè, sali, cibi, utensili originali provenienti da ogni parte del mondo”

“È incredibile – continua Stella – quante persone si appassionano e poi acquistano quotidianamente prodotti come le spezie o gli infusi: donne e uomini di ogni età.”

Una passione anche per la sperimentazione e la cura delle tradizioni che Stella ama far conoscere e raccontare ai propri clienti: “Probabilmente è uno degli aspetti che più amo del mio lavoro, oltre alla continua ricerca di nuovi prodotti che arrivano da lontano ma sono vicini alla sensibilità di chiunque abbia una mente aperta”