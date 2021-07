“Le notti della natura”: incontro con il fotografo del National Geographic Stefano Unterthiner

La rassegna “Le notti della natura” ospita Stefano Unterthiner.

Venerdì 23 luglio, alle 21.30, alla Rocca di Scarlino (ingresso libero) è in programma l’incontro con il fotografo naturalista del National Geographic.

Presentato da Giacomo Radi, organizzatore della rassegna, Unterthiner condurrà il pubblico sulle orme di quella che lui stesso ha definito “una vita selvaggia”. Attraverso le tappe più importanti della sua lunga e prestigiosa carriera, racconterà le avventure da fotografo naturalista in giro per il mondo: i primi passi nella fotografia, gli incarichi più importanti per il magazine americano, l’ultimo grande progetto in Artico.

Venticinque anni sul campo raccontati in maniera personale e con una straordinaria selezione di immagini, storie e brevi video inediti che documentano il “dietro le quinte” del suo lavoro. A conclusione dell’incontro, Unterthiner parlerà del suo ultimo progetto, “Una famiglia nell’Artico”, che ha ispirato il libro “Un mondo diverso” (edizioni Ylaios, 2021), testimonianza di un anno trascorso alle Svalbard, seguendo il ritmo delle stagioni, degli incontri, delle fotografie.