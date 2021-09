Esclusione lista Chiavetta, Scaramelli: “Politica non è burocrazia, ma partecipazione”

“La politica non è burocrazia, è partecipazione, confronto, libertà di scelta“.

A dirlo è Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale, in merito alla lista “Mario Chiavetta Sindaco” esclusa, per un cavillo burocratico, dalle prossime elezioni amministrative di Orbetello.

“A prescindere dal ricorso che la lista presenterà dopo la recusazione – commenta Scaramelli –, la partecipazione è l’essenza del confronto democratico. Più dei virtuosismi burocratici, delle possibili incomprensioni amministrative che si possono essere o meno verificate in questa autenticazione di lista, le elezioni devono avere come obiettivo l’ampia partecipazione per dare ai cittadini di ogni Comune larga possibilità di confronto, dibatto e scelta. Auspico una chiarificazione veloce per poi passare la parola alle cittadine e ai cittadini di Orbetello che si confronteranno e sceglieranno chi ritengono migliore per il futuro del proprio Comune“.