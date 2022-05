“Vintage Lux Festival”, Rosini: “Il Comune spende troppi soldi per tre giorni di eventi”

“Ora non si potrà dire che a Grosseto non c’è nulla, non si potrà dire dire che il Comune di Grosseto non investa in ‘cultura’ e in ‘intrattenimento’“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Stefano Rosini, consigliere comunale del Partito democratico.

“Le ultime cronache della Giunta arrivate ai giornali, annunciano che in tre giorni, a cavallo di Ferragosto, il Comune farà uno sforzo ‘importante’ in termini di esborso monetario per gli eventi: 88.000 euro – spiega Rosini -. Non sono uno scherzo e fanno coppia con quelli spesi a Natale, quando, durante la festività cristiana per eccellenza, si è pensato di rievocare l’assedio di Ludovico il Bavaro. Un assedio natalizio alla modica cifra di 120.000 euro. Con quella cifra, ci siamo sentiti un po’ tutti assediati, non è vero? Nessuno comunque si ricordava dell’assedio e forse in molti si sono dimenticati già della rievocazione. Dopo il Natale, ora c’è il Ferragosto di mezzo. Per questi eventi estivi sono state annunciate 50.000 presenze. Concentrate in tre giorni, dal 13 al 15 agosto: nel momento di più afflusso turistico della stagione”.

“Questo esercito di persone ‘senza fissa dimora’, se fossero 50.000 persone in più in arrivo su Grosseto da fuori, la vedo dura a sistemarle. Siamo pronti? Già oggi, 3 mesi prima di Ferragosto, prenotare un alloggio per quel periodo è molto critico. Non so, forse qualcuno soppalcherà, andrà bene alle ditte di costruzioni – sottolinea Rosini -. Belli gli eventi, grandiose le iniziative, ma i metodi di assegnazione dei fondi? I destinatari come sono stati scelti? Pongo la domanda, e la porrò anche in Consiglio comunale, perché i soldi sono veramente tanti. Facciamo due conti. L’assedio di Natale + Capodanno + Ponte di Ferragosto, se la matematica non è un’opinione, fanno circa 250.000 euro. 250.000 euro di 0cultura e intrattenimento’ partoriti dall’amministrazione in circa 8 mesi. Mi farebbe piacere capirci di più, anche sul ritorno in termine di immagine per il territorio e sulla vera impressione che queste cose stanno dando ai cittadini“.

“La rievocazione medievale natalizia ce la siamo già dimenticata come Ludovico il Bavaro, i falconieri e compagnia cantante. Chissà se la 3 giorni estiva sarà davvero memorabile. Follonica, intanto, con 90.000 euro organizza un Summer Night Festival con nomi di spicco della musica, e starà in piedi dal 28 luglio al 20 agosto. Andate a vedere il programma – termina Rosini -. 88.000 mila euro per 3 giorni a Grosseto, contro 90.000 euro per circa 3 settimane a Follonica. Sicuramente sarà un’estate grandiosa, noi avremo 88.000 ragioni per cercare di far capire meglio (e capirlo anche noi) come mai i soldi improvvisamente spuntano, ma senza bandi né altro, prendono direzioni che si leggono solo poi, nei giornali, una volta assegnata loro una direzione”.