Stefano Rosini eletto presidente della quinta Commissione: “Organo che supporta Consiglio comunale”

“La quinta Commissione è stata istituita 10 anni fa per garantire trasparenza, controllo e garanzia e ne fui componente come commissario al momento dell’istituzione, nel 2011”.

A dichiararlo è Stefano Rosini, consigliere comunale del Partito democratico di Grosseto.

“Giovedì 9 dicembre sono stato eletto come presidente della quinta Commissione, nella sala del Consiglio comunale, alla presenza del presidente Fausto Turbanti. Come mia vice è stata scelta Simonetta Bacetti – spiega Rosini -. Le materie di competenza sono: analisi dell’efficienza, della programmazione, del controllo e dell’organizzazione comunale e della rispondenza qualitativa dei servizi e delle attività svolte. La Commissione vigila sul rispetto e sull’attuazione dello statuto, sugli istituti di partecipazione e di accesso agli atti e fa proprie le dichiarazioni di decadenza dei consiglieri. Si costituisce a garanzia del concreto esercizio da parte dei consiglieri delle loro competenze e prerogative riconosciute dallo statuto e dai regolamenti; anche in ordine ad attività di consorzi, aziende, enti pubblici e società cui partecipa a qualsiasi titolo il Comune stesso”.

“La Commissione cercherà di svolgere ogni adempimento idoneo a coadiuvare il Consiglio comunale per il più efficace esercizio della propria funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Non sarà una Commissione a carattere inquisitorio o di inchiesta, il controllo e la parola finale spetta sempre al Consiglio comunale, il massimo organo rappresentativo e di direzione dell’amministrazione comunale – termina Rosini -. Angelini e Lembo sono stati i presidenti che mi hanno preceduto, a cui vanno i miei saluti e ringraziamenti, estesi anche ai commissari che hanno scelto la mia persona per adempiere a queste funzioni in qualità di presidente”.