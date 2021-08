Verso le amministrative, Rosini scende in campo: “Ecco perchè mi candido”

“Mi candido contro questa amministrazione per ciò che hanno detto 5 anni fa, quando per raccattare facili consensi, scrivevano che era tutto facile e che la colpa era del Comune”.

Con queste parole Stefano Rosini, segretario del circolo Pace del Partito democratico, annuncia la sua candidatura al Consiglio comunale di Grosseto.

“Oggi sarebbe facile rigirare le stesse critiche faziose contro loro – spiega Rosini –. Nel 2016, durante la campagna elettorale, hanno strumentalizzato argomenti cari a tutti, in primis la sicurezza, facendo finta di non sapere quanto è difficile la verità. Ad oggi c’p un discreto numero di grossetani che sono rimasti delusi tra quanto promesso (tantissimo) e quanto realizzato (normale). Inoltre, su alcune cose, tipo il Peep Pizzetti, i giardini seccati, i secchioni ‘non proprio intelligenti’, i pozzi chiusi, le strade devastate, gli alberi tagliati, gli incavolati sono tanti, ve lo assicuro.”.

“Negli anni il mio impegno è da sempre stato a favore dei precari della scuola soprattutto quando, Grosseto fu in prima fila con ben 500 precari, ho richiesto un contratto a tempo indeterminato per i lavoratori della scuola, quello per me è stato un momento molto importante della mia vita, mi ha visto protagonista e capitano di quella battaglia, proprio in prima fila – sottolinea Rosini -. È stato bello vedere colleghi, ormai oggi amici, passare dalla precariato alla stabilità lavorativa. Rispetto alla mia ultima campagna elettorale di 10 anni fa le cose sono cambiate e di molto. Vedere in città tutta questa pompa magna con manifesti, cartelli, vele per diventare consigliere comunale, mi ha fatto scattare qualcosa, una parola sconosciuta ai nostri attuali amministratori: umiltà. Essenziale che il Consiglio comunale torni ad essere lo strumento istituzionale di confronto fra le parti dove regna umiltà perché oggi si governa, ma domani si torna ad essere uno di tanti“.

“Oggi voglio tornare a spendermi nelle battaglie di ambienti a me cari, lo sport, che mi vede allenatore di calcio e insegnate di educazione fisica, la scuola, che deve ritrovare il suo ruolo fondamentale per la crescita e l’istruzione dei nostri figli, l’ambiente, perché se per molti si è fatto tanto, per me si è fatto tanto per fare. La messa in posa dei cassonetti intelligenti non ha tenuto in considerazione zone popolose con condomini molto abitati creando più sporcizia dei vecchi. Disservizi e speculazione delle tasse pagate dai cittadini. Ultimi nella lista, ma non per importanza, sono per me la salute, il sociale ed il centro storico. Perché sostenermi? Perché come allenatore sono abituato a fare squadra, ad ascoltare i miei giocatori, il mio staff per prepararsi così partita dopo partita per tutto il campionato – termina Rosini -. Voi sarete la mia squadra e insieme cercheremo di risolvere le questioni ancora aperte della nostra città”.