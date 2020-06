Stefano Pivato presenta il suo libro sulla storia “sociale” della bicicletta

Il 18 giugno, alle 18, in diretta sulla pagina Facebook dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea-Isgrec, sarà presentato il volume “Storia sociale della bicicletta” del Prof. Stefano Pivato (Il Mulino, 2019). L’iniziativa è organizzata dall’Isgrec in collaborazione con la FIAB Grosseto Ciclabile.

Il volume ripercorre 150 anni di storia della bicicletta, dalla sua comparsa sulle strade italiane, nell’ultimo ventennio del XIX secolo, fino ai giorni nostri.

Da status symbol a strumento di svago e di lavoro per milioni di uomini e di donne, la bicicletta non ha mai smesso di esercitare una grande influenza sull’immaginario collettivo, affermandosi come «terreno di scontro tra passatisti e innovatori, conservatori e modernisti». La ricostruzione delle pratiche sociali legate al mondo delle due ruote offre quindi la possibilità di far luce da una prospettiva originale sulle vicende politiche, le trasformazioni del costume e i cambiamenti profondi che hanno investito la società italiana.

Ne discutono l’autore, Prof. Stefano Pivato (Università di Urbino), la dott.ssa Eleonora Belloni (Università di Siena) e il dott. Stefano Campagna (Isgrec e Università di Parma).

Stefano Pivato è professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. I suoi interessi di ricerca si sono sviluppati negli anni attorno al rapporto tra cultura popolare e cultura politica nell’Italia del Novecento. Tra i suoi lavori più recenti: “Il secolo del rumore. Il paesaggio sonoro del Novecento” (Il Mulino, 2011), “I comunisti mangiano i bambini. Storia di una leggenda” (Il Mulino, 2015), “Favole e politica. Pinocchio, Cappuccetto rosso e la guerra fredda” (Il Mulino, 2015), “Storia dello sport in Italia” (con P. Dietschy, Il Mulino, 2019).