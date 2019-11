I poliziotti della Cgil hanno un nuovo segretario: è Stefano Fabbrini

Questa mattina Stefano Fabbrini, tecnico della Polizia di Stato, è diventato il nuovo segretario del Silp Cgil maremmano, il sindacato di polizia confederale che rappresenta gli agenti e il personale della Polizia di Stato. Presenti all’assemblea il segretario provinciale della Camera del lavoro maremmana, Claudio Renzetti, e il segretario nazionale del Silp Cgil, Daniele Tissone.

«Metteremo i valori fondanti del nostro sindacato a disposizione di tutte le parti civile e democratiche – ha detto Fabbrini – per favorire un humus sociale di onestà e serenità, senza però perdere di vista quelli che sono i diritti sacrosanti di lavoratrici e lavoratori della Polizia di Stato. La nostra segreteria sarà un attento e solerte indicatore dei disagi che affliggono il settore della sicurezza, perché oggi più che mai è necessario tutelare i principi democratici e repubblicani, che qualche volta sembrano essere messi in discussione. Sapere che in un settore cruciale come quello della Polizia di Stato vi sia un sindacato storicamente ancorato a questi valori, come il Silp Cgil, è da questo punto di vista un chiaro segno di garanzia per tutti i cittadini».