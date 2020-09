Bombe d’acqua e allagamenti, Tognozzi: “Necessari interventi urgenti di prevenzione”

“Ci risiamo. Torna la pioggia e, anche se la durata delle precipitazioni violente nelle sue fasi intense è stata limitata, di nuovo Follonica è andata in tilt“.

A dichiararlo è Stefania Tognozzi, candidata di Italia Viva al Consiglio regione della Toscana.

“Ormai non è la prima volta che Follonica si trova completamente allagata – spiega la candidata -. Questa volta la causa è stata una bomba d’acqua. Ma se questo tipo di fenomeno atmosferico non è del tutto prevedibile, è pur vero che la Protezione civile regionale aveva emesso un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità fino alle ore 20 di lunedì 31 agosto. Dunque sarebbe stato opportuno attuare una serie di interventi preventivi dei suoi possibili effetti, ma così non è stato, come hanno dimostrato le situazioni critiche e i notevoli disagi occorsi: allagate via Roma, le vie del centro, del quartiere di Senzuno e della zona di Salciaina, della zona industriale, chiusi i sottopassi di via Massetana e via Ugo Bassi. Eppure una pronta ed efficiente manutenzione dei tombini, che sarebbe dovuta scattare preventivamente a seguito dell’allerta meteo e del vento spirato domenica, che ha sicuramente inciso nell’ostruzione degli stessi causata dagli aghi di pino, dal fogliame e dai detriti vari, è mancata”.

“D’altra parte, non possiamo trascurare il fatto che allagamenti causati da precipitazioni intense, anche di durata prolungata, sono il risultato di un cambiamento climatico in atto da tempo – sottolinea Stefania Tognozzi -. Pertanto, considerato che già da qualche anno si sono verificati episodi di questo tipo e che in futuro saremo costretti a convivere con eventi di questa portata, non possiamo più ignorare che ci sono aree geografiche in Italia, tra cui anche la Toscana, dove bombe d’acqua e precipitazioni eccezionali si verificano più facilmente, in particolare in quelle zone caratterizzate da rilievi situati in prossimità del mare, dove è più facile che si formino correnti ascensionali di aria molto calda che entrano a contatto con temperature più basse. Di fronte a questi eventi è pertanto doveroso interrogarci per capire se abbiamo posto in essere tutti quegli interventi di prevenzione e di cura della nostra cittadina o se quanto occorso sia ascrivibile piuttosto a incuria, ad esempio, a una negligente gestione anche della manutenzione ordinaria della rete fognaria. Occorre quindi porsi come obiettivo prioritario quello di prendersi cura del territorio ed effettuare un monitoraggio e una verifica periodica della rete di deflusso delle acque, oltre ad attuare una programmazione delle operazioni necessarie per prevenire eventuali allagamenti e disagi legati alla pioggia intensa. In questo senso acquisiscono fondamentale importanza anche gli interventi di manutenzione e di prevenzione del dissesto idro-geologico nei letti e lungo gli argini dei corsi d’acqua che scorrono nel nostro territorio comunale“.

“Si tratta di mettere in atto su piccola scala soluzioni concrete atte a contrastare uno degli effetti del riscaldamento globale, che dagli anni Settanta ad oggi ha portato la temperatura dei mari a salire di quasi un grado – termina la candidata -. Non dimentichiamo che questa mancanza di cura del territorio è ormai intollerabile perché aggravata dalla consapevolezza che dunque chiama in causa la responsabilità di intervenire, smettendo di subire gli eventi“.