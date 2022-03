La vicepresidente della Regione Stefania Saccardi in visita a Sorano

Su invito dell’amministrazione comunale, la vicepresidente e assessore all’agricoltura della Regione, Stefania Saccardi, sarà a Sorano venerdì primo aprile.

Il programma prevede, nella mattinata, un incontro con gli allevatori, quindi una visita al Caseificio sociale cooperativo e, nel pomeriggio, a Pratolungo un incontro, introdotto dal sindaco Pierandrea Vanni e dal consigliere delegato all’ agricoltura Giorgio Giulietti, dedicato ai problemi del settore agricolo.

“Sia gli allevatori che tutti gli agricoltori vivono un momento di gravissime difficoltà. Ai problemi purtroppo cronici si aggiungono quelli rappresentati dagli effetti della pandemia e della guerra con una impennata insostenibile dei costi, mentre i ricavi diminuiscono – si legge in una nota del Comune di Sorano -. Gli incontri con l’assessore vogliono richiamare ancora una volta l’attenzione delle istituzioni pubbliche, in questo caso la Regione, sulla necessità di dare risposte concrete prima che davvero non sia troppo tardi. Tutta l’agricoltura collinare soffre, se possibile ancora di più, gli allevatori sono stremati dai costi insostenibili, dagli attacchi di predatori di ogni tipo e dalle crescenti difficoltà delle aziende di trasformazione”.