La stazione ecologica itinerante di Sei Toscana fa tappa nel comune di Cinigiano

La stazione ecologica itinerante di Sei Toscana fa tappa a Cinigiano. Il furgone attrezzato per la raccolta differenziata sarà presente giovedì 9 maggio a Monticello Amiata, Cinigiano e Sasso d’Ombrone per sensibilizzare e informare i cittadini sulle tematiche legate ai rifiuti e per raccogliere particolari tipologie di rifiuto. Un punto dove poter chiedere e trovare informazioni sulle modalità di raccolta nel comune e su come separare correttamente i rifiuti all’interno delle proprie abitazioni.

Nell’occasione, la stazione ecologica itinerante sarà a disposizione dei cittadini anche per raccogliere particolari tipologie di rifiuto che di norma non possono essere raccolte attraverso i contenitori stradali come, ad esempio pile, batterie, farmaci scaduti, olio alimentare esausto (quello utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione del cibo), piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (di dimensioni massima 25×25 cm, come telefoni, cellulari, tastiere, mouse, phon, consolle, minipimer, piccoli monitor, ecc), lampade a basso consumo, tubi al neon, bombolette spray.

Non solo, saranno distribuite anche delle guide informative riportanti tutte le indicazioni utili per effettuare una corretta raccolta differenziata dei propri rifiuti.

Giovedì 9 maggio la stazione ecologica itinerante di Sei Toscana sarà a Monticello Amiata, presso i giardinetti pubblici in via Amiata dalle 7 alle 9, a Cinigiano, in piazzale Landi, dalle 9:15 alle 11 e a Sasso d’Ombrone, in via Trieste, dalle 11:15 alle 13.

Per maggiori informazioni numero verde di Sei Toscana 800127484 e sito internet www.seitoscana.it.