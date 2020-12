Quattro statue per la biblioteca Chelliana: il Comune acquista le opere di Alessandro Maffei

La Giunta comunale di Grosseto ha deliberato l’acquisto di quattro sculture dell’artista Alessandro Maffei, da donare successivamente alla biblioteca Chelliana.

Le opere, intitolate “Volto di Medusa”, “Scudo di Medusa”, “La lettura è srte” e “Il filosofo”, erano state esposte precedentemente al palazzo Mensini.

“La nostra amministrazione – dichiarano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Luca Agresti, vicesindaco e assessore con delega alla cultura – ha sempre valorizzato e incentivato la cultura. Siamo convinti che il futuro e lo sviluppo di una comunità debbano assolutamente passare dalla conoscenza del proprio patrimonio artistico. Per questa ragione, le opere di Alessandro Maffei saranno una ricchezza fruibile per tutta la città di Grosseto e non solo“