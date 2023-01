Al via la stagione teatrale in paese: cinque spettacoli in programma

La nuova stagione del Teatro del Ciliegio è ormai alle porte. Il Comune di Monterotondo Marittimo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus – in collaborazione con Officine Papage – presentano un programma di 5 spettacoli, che accompagnerà il pubblico dalla fine di gennaio ad aprile.

Musica, comicità che regala leggerezza, che fa emozionare e talvolta anche commuovere, ma anche spunti di riflessione sull’attualità: sono questi gli ingredienti principali del cartellone che vedrà salire sul palco gli artisti Maria Cassi, Leonardi Brizzi, Teatro dell’Elce, I Sacchi di sabbia, Paolo Migone, Matteo Fantoni.

“Con i suoi diversi generi e linguaggi, il teatro invita la comunità a ritrovarsi per stimolare e alimentare la condivisione delle idee, uno scambio di riflessioni sul presente. Davanti al palcoscenico accade ogni volta un interessante rito collettivo, che esiste dall’antichità e che ancora oggi si ripropone per ricordarci che siamo esseri sociali e che stare insieme ci fa davvero molto bene. Non esiste un luogo che abbia le stesse potenzialità del teatro, o che possa sostituirlo nella sua unicità. Attraverso la partecipazione valorizziamo insieme il Teatro del Ciliegio con le attività che ospita, è un’opportunità che nel nostro paese esiste e va vissuta”, dichiara il sindaco Giacomo Termine.

“Scavare in profondità nelle contraddizioni che caratterizzano la natura umana, esplorare il confine tra comico e tragico grazie ad un classico dell’antichità, ma anche vivere momenti di leggerezza. Il Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo è pronto ad accogliere la propria comunità offrendo occasioni per condividere, conoscere, riflettere, grazie ad un programma di assoluta qualità. Un’offerta articolata e completa che saprà stimolare interesse e partecipazione nel pubblico, confermando il valore culturale e sociale che il teatro riveste per il territorio“, dichiara la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti

Aprirà il sipario con l’opera buffa “Alè!” (venerdì 27 gennaio) la comica fiorentina Maria Cassi, che, coadiuvata dalla musica del maestro Leonardo Brizzi – con arrangiamenti che spaziano dal jazz alla musica classica e popolare – come sempre farà divertire il pubblico, scherzando attraverso personaggi, gag, tormentoni, tic umani.

La Compagnia del Teatro dell’Elce, con il suo spettacolo “Little Boy”, (domenica 12 febbraio) ci farà riflettere sulla relazione che ognuno di noi ha con le cause degli eventi. Il titolo dello spettacolo richiama una vicenda di un passato non molto lontano: “Little Boy”, il fanciullino, è infatti il nome in codice della bomba sganciata su Hiroshima, “Little Boy” è l’umanità messa di fronte all’autodistruzione, a tutto ciò che va oltre ogni limite della comprensione ed è anche l’argomento della conversazione epistolare – sulla quale ruota la performance – tra il filosofo Günther Anders e Claude Eatherly, il pilota americano che ha dato il via libera al rilascio della bomba sulla città. Uno spettacolo che indaga temi sociali che vengono affrontati e discussi ogni giorno e che ci invita a provare ed invertire tendenze, con un finale davvero sorprendente.

Con “Andromaca” (venerdì 10 marzo) Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia presenteranno agli spettatori la loro versione esilarante di un grande classico del tragediografo greco Euripide, esplorando i confini tra comico e tragico. Le disillusioni dell’essere umano, incapace di contrastare il proprio destino, innescano infatti una serie di sfortunati eventi che la compagnia affronta con ironia estrema.

Paolo Migone, noto attore, regista e autore teatrale e televisivo che ha fatto della sua comicità corrosiva e della sua inimitabile mordacità toscana uno stile inconfondibile, in “Recital – Diario di un impermeabile” (venerdì 24 marzo) metterà in scena in maniera stravagante pezzi della sua vita. Migone e suo nonno sono stati i proprietari smemorati e confusionari di un impermeabile e, per non perderne traccia, ad un certo punto hanno deciso che l’abito stesso, come un diario, avrebbe dovuto custodire le loro memorie nei mille nascondigli che avevano fatto aggiungere: tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti. Magicamente le vite di artista e nonno si sono mescolate e le varie tasche hanno silenziosamente messo in comunicazione due generazioni.

In chiusura lo spettacolo “Il silenzio” (venerdì 21 aprile) ideato e interpretato dall’attore, mascheraio e liutaio Matteo Fantoni, che porterà sul palco il racconto della nascita del violino, la tradizione dei liutai, lo studio, le famiglie che nei secoli concepirono lo strumento e il modo di crearlo, di fissare, ridurre e amplificare il suono, passando ovviamente dal più grande liutaio di tutti i tempi: Antonio Stradivari.

Orario di inizio spettacoli: 21.15.

Prezzi biglietti

Intero 10,00 euro – Ridotto 8,00 euro

Prezzi abbonamento a 5 spettacoli

Intero 45,00 euro – Ridotto 40,00 euro

Riduzioni per Over 65, possessori Carta dello spettatore Fts (solo per i biglietti), possessori Carta dello Studente della Toscana, biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze.

Campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti si apre sabato 21 gennaio e si chiude venerdì 27 gennaio nel palazzo el Comune di Monterotondo Marittimo (piano terra). Ecco gli orari:

sabato 21 gennaio, dalle 10 alle 11.30;

lunedì 23 gennaio, dalle 15.30 alle 17;

mercoledì 25 gennaio, dalle 10 alle 11.30.

Prenotazione abbonamenti alla mail dedicata prenotazioni@officinepapage.it. Informazioni e prenotazioni telefoniche ai numero 338.9352574 – 339.7401400 (negli orari della campagna abbonamenti). Gli abbonamenti potranno essere ritirati venerdì 27 gennaio dalle 19.30 al Teatro del Ciliegio.

Biglietti

Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20.00. Prenotazione dei biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno di spettacolo, dalle 16 alle 18.