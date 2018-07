Stagione teatrale 2018/2019, il Comune di Grosseto cerca sponsorizzazioni

È stato pubblicato l’avviso per la ricerca di sponsor privati a sostegno della Stagione teatrale 2018/2019, promossa dal Comune di Grosseto insieme a Fondazione Toscana spettacolo.

I soggetti interessati possono dare il proprio contributo con somme di denaro entro una cifra stabilita oppure con sconti, agevolazioni, servizi accessori, esecuzione parziale di servizi, lavori e forniture.

Le proposte di sponsorizzazione devono essere presentate entro il 31 luglio, su un apposito schema, al Comune di Grosseto, servizio Cultura e Turismo in via Saffi 17/c con raccomandata, di persona oppure con Posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Per avere tutti i dettagli si può scaricare l’avviso dal sito dell’ente: www.comune.grosseto.it, dalla Home page, sezione Novità.

Altre info: tel. 0564/488882 – 794 – 334 – 1030779; email: roberto.lorenzi@comune.grosseto.it, lorella.formica@comune.grosseto.it.