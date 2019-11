Sport e solidarietà: torna la staffetta del cuore di Skeep

Tutto è pronto per la seconda edizione di Urban Trail Aurelia Antica per Telethon, staffetta del cuore Skeep, la manifestazione che unisce sport e solidarietà e che si svolgerà domenica 24 novembre.

L’intero ricavato verrà donato alle associazioni Telethon e Skeep: una gara podistica, una camminata, una staffetta e una gara per bambini alle quale tutti possono partecipare.

“Siamo emozionati e pieni di entusiasmo – dichiara Cristiana Artuso, presidente di Skeep -. Partecipare all’organizzazione di un evento Telethon è stimolante e coinvolgente per tutta la nostra associazione nata solo nel 2013, ma che ha già raggiunto tanti traguardi importanti. Vogliamo regalare ai nostri atleti speciali una giornata unica: lo scorso anno fu un successo travolgente che ha motivato tutti noi, soprattutto i ragazzi e le loro famiglie che compiono ogni giorno un percorso meraviglioso, ma complesso allo stesso tempo. Skeep parla di disabilità integrata nella vita di tutti i giorni a partire dallo sport e sono tante le attività che in questi 6 anni abbiamo concretizzato. Continuate a starci vicini e a rendere possibili i sogni dei nostri ragazzi. Abbiamo necessità dell’amore e del sostegno di tutti“.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo imperdibile evento sportivo, per mandare un grande messaggio di solidarietà a supporto di Telethon – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi -. Come amministrazione ci teniamo a ringraziare l’associazione Skeep per il lavoro di volontariato che, da tempo, svolge con dedizione sul territorio grossetano”.

La giornata inizia alle 8.30 con il ritrovo davanti al centro commerciale Aurelia Antica in prossimità dell’ingresso principale. Alle 10 inizierà la gara podistica di 8 chilometri. A seguire la camminata di 4 chilometri e dopo la Staffetta del cuore di Skeep 4x2km. In ultimo – e novità di questo anno – partirà la gara dei 100 metri dei bambini.

L’iscrizione è 8 euro per la podistica e la camminata, 5 euro per la staffetta e la gara dei bambini.

Ospiti della giornata di solidarietà: la corale di Skeep di Lipparini e il gruppo musicale grossetano Kymya.

Ci saranno bellissimi premi e per questo i ringraziamenti vanno a V.M.Safety, Fattoria la Principina, Herbology, Warm Up, Skye Pub, Gym Relax, Caseificio Grosseto, Bier Stadel, Cieloverde, Helthlab. Aurelia Antica, Maurys, Clan della Musica, Tommasini, Latte Maremma, L’erbolario, Conad, Caseificio il Fiorino, Fratelli Pasqui, Mia Office, Rosati Carta.

L’associazione Skeep nasce a Castiglione della Pescaia l’8 luglio 2013 con lo scopo di sostenere e integrare, attraverso il supporto dei volontari i diversamente abili nella vita quotidiana a partire dallo sport. È questa la vocazione primaria: integrare il mondo della disabilità sia partecipando agli eventi sportivi della provincia, con il gruppo promozionale dei disabili, sia lavorando per il progetto SportArte che ha l’obiettivo di offrire a tutti i diversamente abili della città e della provincia 4 attività sportive da svolgere tutto l’anno. Alcuni dei ragazzi di Skeep gareggiano nei giochi paralimpici a livello nazionale “e questa è una soddisfazione immensa”, commenta Cristiana Artuso. Il team di Skeep è nato anche per offrire supporto agli eventi nazionali e internazionali di tutti gli sport. La “S” di “smile” sorriso e il verbo “Keep” che vuol dire sostenere: ecco come nasce Skeep che sostiene con il sorriso.

Ecco il regolamento:

data e orario partenza prima gara ore 10.00, a seguire le altre gare.

Ritrovo/Partenza: Grosseto centro commerciale Aurelia Antica loc. Casalone – Grosseto – In prossimità dell’ingresso principale. Ritrovo ore 8.30, partenza ore 10.00.

​Per informazioni sulla gara: cell. 329.4283187, e-mail [email protected], negozio Running 42 in via Nazario Sauro 106, a Grosseto.

​Gare in programma:

Ore 10: competitiva di 8 chilometri aperta a tutti gli atleti tesserati Fidal od altro ente di promozione sportiva.

Ore 10.10: camminata di 4 chilometri aperta a tutti.

Ore 10.45: staffetta 4×2000 aperta a tutti.

Ore 11.30: gara bambini.

Quota di partecipazione:

la quota di partecipazione per la gara di staffetta è fissata in 20 euro per ogni staffetta, 5 euro per ogni singolo atleta.

Per la gara competitiva da 8 chilometri e per la camminata la quota è di 8 euro per ogni atleta. Per la gara dei bambini la quota è di 5 euro a partecipante. Il ricavato delle quote iscrizioni verrà interamente donato all’associazioni Telethon e Skeep.

Modalità di iscrizione:

l’iscrizione potrà avvenire alla mail [email protected], al negozio Running 42, in via Nazzario Sauro 106, a Grosseto, o il giorno della gara fino alle 9.45.

La quota di partecipazione potrà essere versata al negozio Running 42 oppure il giorno della gara al gazebo iscrizioni e ritiro pettorali.

Sistema di cronometraggio:

la gara verrà cronometrata manualmente, con il sistema Lega Atletica Leggera Uisp Grosseto. Sulla base delle risultanze cronometriche e dell’ordine di arrivo, verrà stilata classifica. Dato il carattere ludico della manifestazione, non saranno ammessi ricorsi degli atleti rispetto all’ordine di arrivo pubblicato al termine della manifestazione.

Premiazioni:

Staffetta: verranno premiate le prime 3 staffette con pacchi generi alimentari.

Competitiva 8 chilometri : per quanto riguarda la competitiva da 8 chilometri verranno premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili più 4 premi ad estrazione fra tutti gli atleti con esclusione degli assoluti.

Camminata: un premio a sorteggio.

Gara bambini: medaglie per tutti.

La cerimonia di premiazione verrà effettuata al termine della manifestazione dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.

Servizi

Non sono previsti spogliatoi, docce e deposito borse per gli atleti. I servizi igienici per gli atleti sono disponibili all’interno del centro commerciale Aurelia Antica. Al termine della gara verrà offerto un ricco ristoro a tutti i partecipanti. L’assistenza sanitaria sarà garantita dalla Misericordia di Grosseto.

Pacco gara

Ai primi 120 partecipanti verrà donata una maglia ricordo della manifestazione. A tutti è offerto un ricco ristoro al termine della manifestazione.

Consegna pettorali:

i pettorali delle singole staffette verranno consegnati il giorno della gara presso il gazebo “iscrizioni/consegna pettorali” posizionato in adiacenza all’ingresso principale del Centro Commerciale Aurelia Antica, a partire dalle 8.30.