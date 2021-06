“Squadrismo e fascismo a Grosseto”: se ne parla in un incontro di Anpi e Isgrec

Il 29 giugno del 1921 Grosseto fu assalita da circa 700 squadristi provenienti da tutta la regione.

La cosiddetta “spedizione punitiva” sul capoluogo maremmano mirava alla devastazione delle sedi e dei luoghi di aggregazione dei partiti (principalmente il Partito socialista) e alla intimidazione degli avversari politici, la cui forza era stata ribadita dal successo elettorale del 1920. Scopo ultimo quindi “spurgare”, “bonificare”, “purificare” la rossa Grosseto attraverso la ferocia degli squadristi, che rappresentavano il braccio armato del nascente movimento politico fascista, ed erano sostenuti sul territorio dagli interessi degli agrari e in qualche modo “protetti” dalla connivenza delle forze dell’ordine. La “conquista” fascista di Grosseto segnò l’inizio di un periodo di “assenza dell’autorità” sul territorio e rappresentò un punto di non ritorno verso il commissariamento prefettizio del Comune, seguito dalla riforma podestarile fascista.

La ricorrenza dei cento anni da quei fatti offre oggi l’occasione per riflettere su un periodo fondamentale, ancora poco studiato nel contesto locale, riportando l’attenzione su quell'”estate di sangue” che poche tracce ha lasciato anche nella memoria cittadina e ricollegandola alle vicende successive del fascismo maremmano.

Di “Squadrismo e fascismo a Grosseto” si parlerà in un incontro coorganizzato dalla sezione Anpi di “Elvio Palazzoli” di Grosseto e Isgrec per il 1° luglio, alle 18.15, in piazza del Popolo (presso la ProLoco di Grosseto), al quale parteciperanno Ilaria Cansella (direttrice dell’Isgrec), Marco Grilli (Isgrec) e Giuseppe Corlito, presidente della sezione “Palazzoli” dell’Anpi. Coordinerà Adolfo Turbanti (Isgrec).

Posti limitati, prenotazione consigliata all’indirizzo e-mail segreteria@isgrec.it o al numero 0564.415219.