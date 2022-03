“Spunti di riflessione sull’opera di Giuseppe Valeri”: convegno al Polo universitario

Venerdì 18 marzo, alle 15.30, si terrà, nella sede del Polo universitario in via Ginori 43, a Grosseto, il convegno “Spunti di riflessione sull’opera di Giuseppe Valeri, giuscommercialista“, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano e con la direzione scientifica di Sonia Carmignani e Maura Mordini. L’evento è patrocinato e accreditato dall’Ordine degli avvocati di Grosseto, dall’Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili di Grosseto e dal Collegio notarile di Grosseto.

L’iniziativa è dedicata alla figura e alle opere del giurista grossetano Giuseppe Valeri (1886-1955), professore ordinario di Diritto commerciale dal 1912 e docente nelle Università di Sassari, Messina, Parma, Firenze, per trarne spunti di attuale rilevanza nell’insegnamento e nella pratica giuridica.

Introdurranno i lavori Sonia Carmignani, Prorettrice Vicaria dell’Università di Siena, Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo universitario grossetano, e Stefano Pagliantini, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, cui seguiranno gli interventi di Maura Mordini (su “Giuseppe Valeri e la storia del diritto: l’esempio dell’azienda commerciale”), Vittorio Santoro (su “Giuseppe Valeri e la manualistica di diritto commerciale”), Umberto Tombari, (su “Giuseppe Valeri e il ‘nuovo diritto commerciale'”), Giovanni Niccolò Antichi, (su “L’interesse di Giuseppe Valeri per i contratti di trasporto e di assicurazione”) e Giuliana Romualdi, (su “Il monopolio statale della giurisdizione e l’arbitrato (considerazioni a margine dell’articolo di G. Valeri ‘Giurisdizione italiana e società commerciali straniere’, in Riv. del dir. comm., 1931)”).

L’evento è aperto a tutti e si terrà in presenza nella sede della Fondazione Polo universitario grossetano (sono necessari Green Pass e mascherina FFP2) ed in diretta streaming sul sito www.polouniversitariogrosseto.it.