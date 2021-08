Atmosfere retrò e swing alla Casa Rossa Ximenes: SpumaStella in concerto

Atmosfere retrò e swing di scena domani, giovedì 5 agosto, nel suggestivo palcoscenico naturale della Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia con l’atteso concerto delle SpumaStella.

Sulle orme dei grandi trii vocali – Trio Lescano, Andrews Sisters, Boswell Sisters, Chordettes – le SpumaStella propongono un tuffo a ritmo di swing nella prima parte del Novecento, reinterpretando con gusto ed un pizzico di ironia alcune delle canzoni che hanno caratterizzato tre decadi di musica italiana ed americana, dagli anni ’30 ai ’50: da “Il pinguino innamorato” a “Maramao perché sei morto”, da “Mr. Sandman” a “Java Jive”.

Il gruppo debutta a La Casa Rossa con la nuova formazione, che vede, accanto a Carla Baldini e Laura Pica, l’ingresso come voce soprano della cantante Lorenza Baudo.

Inalterata la traccia distintiva del trio: l’amalgama delle voci ed i curatissimi arrangiamenti, eseguiti con l’accompagnamento del poliedrico chitarrista Paolo Batistini.

Un progetto piacevole, fuori dagli schemi di “Musica vocale analcoolica, a base di zucchero ed erbe aromatiche”: non appena la fusione delle tre voci in armonia viene carezzata dal tocco della chitarra, ci si ritrova in un fumoso salottino degli inizi del secolo scorso, coccolati dal suono di un grammofono, per un viaggio a ritroso nel tempo che non mancherà di stupire.

Lo spettacolo è sold out e le prenotazioni sono chiuse; è possibile prenotare gli ultimi posti disponibili per i prossimi appuntamenti di questa rassegna che ha letteralmente conquistato il cuore degli appassionati recandosi di persona o contattando telefonicamente l’ufficio turistico (tel. 0564.933678) o il Museo Casa Rossa Ximenes (tel. 0564.927244) di Castiglione della Pescaia.

Lo spettacolo delle SpumaStella avrà inizio alle 21.30.