Spostamenti liberi tra Capalbio e Montalto di Castro: i Comuni firmano l’accordo

Da oggi, lunedì 25 maggio, sarà possibile circolare liberamente da Capalbio a Montalto di Castro e viceversa. Lo hanno deciso le due amministrazioni comunali attraverso un accordo sancito simbolicamente da un incontro, avvenuto ieri, tra il sindaco di Capalbio Settimio Bianciardi e il vicesindaco di Montalto di Castro Luca Benni, proprio sul confine tra Toscana e Lazio.

“Siamo in un territorio di confine e ci è sembrato opportuno – dichiara Bianciardi – permettere la circolazione tra questi due comuni, perché sono tante le persone che per lavoro hanno la necessità di spostarsi tra le due province. Chiaramente la circolazione deve avvenire nel rispetto delle regole previste per la sicurezza e la salute di tutti”.

L’accordo anticipa, di fatto, di una settimana la riapertura tra regioni, che dovrebbe avvenire a partire dal 3 giugno prossimo. “Monitoreremo con attenzione la situazione sul nostro territorio perché, come abbiamo ribadito più volte – termina Bianciardi -, vogliamo che chi vive a Capalbio o deciderà di venire in vacanza, si senta sicuro e sereno, anche in questo momento di emergenza sanitaria”.