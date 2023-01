Rilascio passaporti, la Questura attiva lo “Sportello urgenze”: ecco come rivolgersi

La Questura di Grosseto ha predisposto, da alcuni mesi, adeguate misure organizzative finalizzate a fronteggiare la problematica del consistente afflusso di richieste di rilascio e rinnovo dei passaporti, determinato dalla cessazione delle limitazioni negli spostamenti nel periodo post pandemico e dall’uscita dall’Unione Europea della Gran Bretagna, con conseguente necessità di passaporto per espatriare in quella nazione.

In particolare, sono state adottate mirate soluzioni anche di natura tecnologica, attraverso la dotazione straordinaria di moderne apparecchiature per l’emissione dei passaporti.

Lo “Sportello urgenze”

La Questura informa inoltre la cittadinanza che, al fine di trattare tempestivamente le richieste urgenti e per venire il più possibile incontro alle esigenze dei cittadini, evitando particolari disagi, è stato creato nell’Ufficio Passaporti uno “Sportello urgenze”, a cui l’utenza può rivolgersi via mail per segnalare comprovate urgenze di ottenere rilascio del passaporto (studio, lavoro, salute, viaggi prenotati, ecc.).

Tali esigenze verranno trattate in via prioritaria, previa richiesta via e-mail all’Ufficio Passaporti della Questura – all’indirizzo e-mail dipps137.00n0@pecps.poliziadistato.it – in cui dovrà essere indicato il proprio recapito telefonico al fine di un tempestivo contatto con il richiedente per la definizione del rilascio del titolo.

Per ulteriori informazioni, riferimenti ed orari ordinari, è possibile consultare la pagina web della Questura di Grosseto.