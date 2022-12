Edilizia, al via le pratiche online: il Comune apre lo Sportello unico

Lo sportello unico per l’edilizia entrerà in funzione tra pochi giorni.

Il Comune di Scarlino ha introdotto una nuova modalità per presentare le pratiche edilizie che andrà a semplificare i rapporti con gli utenti e renderà più snello ogni procedimento. Il servizio sarà completamente telematico e consentirà a tecnici e cittadini di inviare i documenti tramite un piattaforma internet, lo “Sportello polifunzionale”.

Il sistema è molto semplice da utilizzare e prevede una procedura guidata che, passo dopo passo, consente di inserire l’intera documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla pratica edilizia che si intende presentare direttamente sul portale internet. Una volta verificata la documentazione, la pratica, già validata dal portale, sarà pronta per l’invio. Avvenuta la trasmissione sarà possibile ottenere, quasi istantaneamente, il numero di protocollo associato alla pratica e controllare il suo iter.

«Lo Sportello unico per l’edilizia – spiega l’assessore all’urbanistica, Cesare Spinelli – rappresenta un’evoluzione fondamentale per il nostro Comune: le pratiche telematiche consentiranno la semplificazione delle procedure e degli adempimenti, la riduzione dei costi e delle tempistiche, una maggiore trasparenza. Il cittadino o il professionista, collegandosi al portale, potrà controllare l’avanzamento della propria pratica. Lo sportello telematico entrerà in funzione ad inizio gennaio: dopo alcune settimane, utili all’assestamento del servizio, incontreremo i cittadini e i professionisti del settore per illustrare il funzionamento del portale, anche se è molto intuitivo e alla portata di tutti».