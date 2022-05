Supporto alle imprese, il Comune apre uno sportello: ecco gli orari

Nasce a Capalbio lo Sportello supporto impresa, l’ufficio che offre un servizio di orientamento e di assistenza ai soggetti privati per fornire le informazioni e gli strumenti utili per lo sviluppo dei progetti imprenditoriali sul territorio comunale.

“Aiutare il settore imprenditoriale – commenta il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini – è un dovere che ogni amministrazione deve assolvere con particolare attenzione. Incentivare lo sviluppo e la crescita delle aziende significa implementare l’occupazione lavorativa e il benessere dell’area“.

Lo sportello avrà l’obiettivo di individuare, segnalare e facilitare l’accesso alle opportunità e agli incentivi esistenti, come i finanziamenti, le agevolazioni, le consulenze, destinati all’avviamento di nuove start-up imprenditoriali sul territorio di Capalbio o allo sviluppo di progetti già in essere. Responsabile dell’ufficio in questione sarà Giulia De Luca Gabrielli, la nuova figura professionale con funzioni di supporto alle attività di indirizzo e di controllo del Comune, in materia di politiche dell’Unione Europea, di analisi e supporto nella gestione dei fondi e dei progetti comunitari, nazionali e regionali.

“L’invito – conclude il sindaco – è quello di rivolgersi allo Sportello supporto impresa per conoscere e approfondire tutte le potenzialità e le risorse che la propria attività ha a disposizione, apportando una crescita economica ed occupazionale a tutto il territorio comunale“.

Lo sportello sarà aperto al pubblico tutti i lunedì, nella sede del Comune di Capalbio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16. Inoltre, per maggiori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo supportoimpresa@comune.capalbio.gr.it.