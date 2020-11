Servizi scolastici: apre lo sportello informativo del Comune

Il Comune di Grosseto apre uno sportello informativo come punto di riferimento per i cittadini che usufruiscono dei servizi scolastici e educativi. L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio punto di riferimento con personale in grado di offrire tutte le informazioni necessarie per l’accesso ai servizi offerti. In questa fase l’attività dell’infopoint garantisce, quale misura volta al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, il ricevimento dei cittadini prioritariamente con modalità telematica o telefonica, o comunque, solo su appuntamento.

“La creazione di uno sportello informativo – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai servizi educativi, Chiara Veltroni – faceva parte dei nostri obiettivi e adesso lo abbiamo concretizzato, per dare una risposta alle esigenze pratiche delle famiglie. Le attività svolte dai Servizi educativi sono tante, basti pensare alla mensa, al trasporto scolastico, ai contributi statali e regionali, alle iscrizioni ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali per citarne alcuni. L’utenza coinvolta è molto numerosa e in molti casi è necessaria un’assistenza diretta. Come già previsto per tutti gli uffici comunali, l’accesso sarà solo su appuntamento, nel rispetto delle norme anti Coronavirus“.

Per avere informazioni è possibile telefonare al numero 0564.488773, dal lunedì al venerdì, con esclusione del mercoledì, dalle 10 alle 12:30, e il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17. Inoltre, per richieste relative ai nidi e alle scuole materne comunali, si può inviare una e-mail all’indirizzo coordinamento.pedagogico@comune.grosseto.it, mentre per le richieste relative ai contributi statali e regionali si può scrivere a assistenza.scolastica@comune.grosseto.it.