Pitigliano: apre lo sportello informativo e di orientamento per imprese, enti e associazioni

Nei giorni 15 gennaio, 12 febbraio,11 marzo e 15 aprile, dalle 9 alle 13, a Pitigliano, sarà aperto lo sportello informativo e di orientamento per imprese, enti pubblici e associazioni del territorio, nato dalla collaborazione tra Far Maremma e amministrazione comunale.

Allo sportello il personale del Far Maremma fornirà ai cittadini informazioni sulle opportunità offerte dai fondi regionali, nazionali e comunitari per finanziare il proprio progetto, ma anche offrire attività di orientamento a supporto delle idee in fase di start up e pre start up. Sarà un punto di riferimento per chi ha idee imprenditoriali nei più svariati settori, proposte progettuali e iniziative culturali, che possono contribuire allo sviluppo del territorio.

Lo sportello potrà inoltre fornire suggerimenti operativi per verificare la fattibilità e lo sviluppo dei progetti. Far Maremma prosegue così con l’esperienza degli sportelli già attivati nel corso del 2018 con altri enti del territorio dell’Amiata Grossetano e delle Colline Metallifere.

“Si tratta di un servizio importante che Far Maremma e Comune di Pitigliano garantiscono alla comunità – commenta Filippo Lombardelli, consigliere comunale con delega ai rapporti con i commercianti e le associazioni di categoria –. Grazie allo sportello ogni singolo progetto imprenditoriale potrà essere valutato e analizzato dal personale di Far Maremma, incentivando, in questo modo, l’iniziativa imprenditoriale. L’invito che rivolgo a tutti è pertanto quello di cogliere appieno questa opportunità“.

Lo sportello si trova al primo piano del palazzo comunale di Pitigliano e sarà aperto al pubblico il 12 febbraio, dalle 9 alle 13; l’11 marzo dalle 9 alle 13 e il 15 aprile dalle 9 alle 13.

Per eventuali appuntamenti in orari o giorni diversi rispetto a quelli indicati è possibile contattare il personale di Far Maremma al numero 335.1271972 o all’indirizzo mail [email protected]