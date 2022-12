“Let’s talk”: lo sportello d’ascolto per ragazzi e famiglie cambia giorno

Nuovo orario di apertura per lo sportello “Let’s talk”, lo spazio di ascolto per ragazzi e famiglie, realizzato dalla cooperativa sociale Uscita di Sicurezza nell’ambito del progetto “Ciel’in città”, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Dal mese di dicembre, infatti, lo sportello sarà aperto ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e non più il martedì pomeriggio. Un cambiamento deciso anche raccogliendo le segnalazioni dei ragazzi interessati e delle loro famiglie, per venire incontro proprio alle loro esigenze.

Allo sportello “Let’s talk”, che si trova al piano superiore della Sala Eden, lo storico locale al sulle Mura medicee cittadine di Grosseto, gli interessati potranno incontrare una psicologa, che sarà a loro a disposizione per dare informazioni, raccogliere criticità segnalazioni e indirizzare nel sistema dei servizi pubblici, fare attività di orientamento e informazione anche sui percorsi scolastici.

Si tratta di una delle azioni previste dal progetto, che collega la città di Grosseto a Massa e Prato, e che vede la cooperativa Uscita di Sicurezza capofila di un partenariato che comprende anche il Comune di Grosseto, l’Istituzione “Le Mura”, la Fondazione Grosseto Cultura e l’associazione “Ciel’in città”.

Per informazioni è possibile visitare il sito percorsiconibambini/cielincitta, la pagina Facebook Ciel’in città o chiamare il numero 335.1870914.

*Il progetto è stato selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale “Con i Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud (www.conibambini.org).