Centro affidi: ancora quattro appuntamenti sull’Amiata con lo sportello itinerante

Ancora quattro appuntamenti con il Centro affidi del Coeso Società della Salute nei comuni dell’Amiata. Lo staff dello sportello, infatti, prosegue il proprio viaggio per incontrare la cittadinanza e informare sull’affidamento familiare, lo strumento previsto dalla legge, per sostenere minori in difficoltà e le loro famiglie.

Dalle 9 alle 12, il Centro affidi itinerante sarà mercoledì 25 agosto a Semproniano, in corso Italia, per arrivare, giovedì 26 agosto a Seggiano, in piazza Umberto I. Appuntamento venerdì 27 agosto a Roccalbegna, in piazza IV Novembre, e sabato 28 agosto in vetta.

L’affidamento familiare si basa sull’accoglienza e sulla solidarietà e può rappresentare un aiuto concreto per chi, in un tempo limitato, non riesce a prendersi cura in modo adeguato dei propri figli. In Italia, questo istituto è stato introdotto dalla legge 184 del 1983 e contempla la possibilità di affidare, per un periodo di tempo limitato, e a tempo pieno o parziale, un minore a una famiglia con o senza figli, convivente o sposata o a un single, senza limiti particolari di età.

Per avere informazioni si potrà, da lunedì 30 agosto, contattare il Centro affidi, che ha sede a Grosseto in via Damiano Chiesa 7/a (tel. 0564.439267, e-mail centroaffidi@coesoareagr.it) e che vede, al suo interno, un’équipe composta da un’assistente sociale, una pedagogista, una psicologa e una consulente familiare.