Apre lo Sportello info immigrati, il sindaco “Un’opportunità per i nostri nuovi cittadini”

Da martedì 27 settembre, sarà attivo a Scansano lo “Sportello virtuale info immigrati”. Il martedì ed il venerdì, dalle 10 alle 13, e il giovedì, dalle 15 alle 17, fornirà assistenza per i servizi all’integrazione: informazioni generali sulle normative relative a residenza, soggiorno e lavoro; pratiche per rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; supporto per la compilazione dei moduli per la domanda di cittadinanza e ricongiungimento familiare, per le domande di iscrizione ai test di italiano per il permesso di soggiorno; incrocio di domanda e offerta di lavoro domestico; pratiche per il rientro volontario assistito nei Paesi d’origine; mediazione linguistica e culturale; sportello anti-discriminazione.

“Sono tanti – dichiara Maria Bice Ginesi, sindaco del Comune maremmano – gli stranieri che hanno scelto Scansano per il loro progetto di vita e di famiglia. Loro cercano una seconda opportunità dopo aver lasciato i luoghi dove sono nati, per il nostro paese sono una opportunità di crescita. Come Giunta abbiamo lavorato perché questo sportello fosse attivato, si tratta di un servizio importante. L’attivazione del servizio è stata possibile grazie alla collaborazione con il Coeso – Società della Salute, che ringrazio per la disponibilità da sempre dimostrata dalla Dottoressa Tania Barbi, ma anche dalle sue collaboratrici e collaboratori, che ha accolto la richiesta dell’amministrazione comunale di Scansano Nei giorni di apertura al pubblico sarà il personale del Comune a collegarsi per via telematica con gli sportelli Info Immigrati già operativi”.

Per pratiche più complesse sarà un operatore a fissare un appuntamento di persona a Scansano. Basterà prenotarsi all’ufficio del protocollo del Comune, all’indirizzo e-mail protocollo@comune.scansano.gr.it oppure al numero 0564.509411.