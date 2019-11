Consulenza alle imprese: Far Maremma apre uno sportello informativo a Gavorrano

Il Comune di Gavorrano, in collaborazione con Far Maremma, attiverà un nuovo servizio rivolto agli imprenditori, alle associazioni e agli enti pubblici, proseguendo l’esperienza degli sportelli informativi e di orientamento già attivati nel corso del 2018 con altri Enti, nel territorio dell’Amiata grossetana e delle Colline Metallifere.

Lo sportello informativo e di orientamento, che sarà gestito dal Far Maremma, si propone di diventare un punto di riferimento per chi ha idee imprenditoriali nei più svariati settori, proposte progettuali e iniziative culturali che possono contribuire allo sviluppo del territorio del Comune di Gavorrano e della Maremma.

Allo sportello gli imprenditori potranno trovare un punto di ascolto e informazioni sulle opportunità offerte dai fondi regionali, nazionali e comunitari per finanziare il proprio progetto. Inoltre, lo sportello, svolgerà attività di orientamento a supporto delle idee in fase di start up e pre start up.

“Molti progetti innovativi ed economicamente interessanti spesso si arrestano nelle primissime fasi perché non trovano risposte e risorse – commenta il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi -. Gli sportelli del Far Maremma svolgono un compito di ascolto e orientamento, sono per questo un interessante strumento a sostegno della popolazione locale e dell’autoimprenditorialità. Il servizio è territoriale, lo sportello sarà aperto con cadenza quindicinale in accordo con Far Maremma”.

I cittadini, gli enti pubblici, le imprese, gli operatori economici e le associazioni del territorio saranno accolti dal personale del Far Maremma, che ascolterà le idee progettuali e offrirà un orientamento sulle opportunità di finanziamento offerte dai fondi regionali, nazionali e comunitari e suggerimenti operativi per verificare fattibilità e sviluppo di eventuali progetti.