Il Comune attiva lo sportello dei bisogni: ecco come utilizzare il servizio

Si chiama “sportello dei bisogni” ed è il nuovo servizio attivato dal Comune di Cinigiano per aprire un filo diretto tra amministrazione comunale e cittadino.

Lo sportello sarà aperto il giovedì, con cadenza quindicinale, a partire da giovedì 24 ottobre, dalle 17.30 alle 19.00.

I cittadini saranno ricevuti nel palazzo comunale, al primo piano, dove si trova l’ufficio dei consiglieri, direttamente dal consigliere comunale Sara Serafini, che ascolterà le problematiche, sarà a disposizione per eventuali chiarimenti o per dare informazioni sui servizi attivi sul territorio, potrà inoltre supportare le persone nella consultazione del sito internet del Comune o nella compilazione dei documenti. Non c’è bisogno di prenotazione.

“Lo ‘sportello dei bisogni’ – afferma il sindaco Romina Sani – è uno degli obiettivi che ci eravamo dati durante la campagna elettorale, per garantire un filo diretto tra pubblica amministrazione e cittadino. E’ un servizio concreto, un punto di ascolto stabile, per raccogliere informazioni, segnalazioni e bisogni da parte della comunità. L’informazione continua e costante, corretta e puntuale è un impegno centrale che ci siamo presi e che portiamo avanti da tempo, per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la partecipazione attiva dei cittadini“.

Il Comune ricorda che, oltre allo ‘sportello dei bisogni’, gestito dal consigliere Sara Serafini, i cittadini possono incontrare anche l’assessore Marco Balocchi, tutti i venerdì, dalle 11 alle 13.30, o in altri giorni su appuntamento (cell. 366.5707739), e il vicesindaco Orietta Barzagli, il martedì e il venerdì, dalle 11 alle 13.30, oppure in altri giorni su appuntamento (cell. 3669027848).