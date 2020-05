Emergenza Coronavirus: attivato sportello d’ascolto telefonico per famiglie e bambini

Il Comune di Manciano, capofila della Conferenza zonale per l’istruzione “Colline dell’Albegna”, informa che è stato attivato uno sportello d’ascolto telefonico per far sentire la propria vicinanza alle famiglie con bambini in età da 0 ai 6 anni.

Lo sportello dedicherà particolare attenzione ai bambini con bisogni speciali e ai loro genitori, per dare un aiuto concreto a chi ha bisogno di un supporto e a chi necessita di un momento di confronto e conforto in questo particolare momento segnato dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Sarà possibile accedere al servizio chiamando nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12; il lunedì e il mercoledì anche dalle 14 fino alle 16.30. Il numero è 328.9044195, al quale risponderà la coordinatrice pedagogica dottoressa Alessandra Darini.