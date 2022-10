Il Comune tende la mano alle aziende del territorio: nasce lo sportello Impresa Grosseto

Sta per nascere Impresa Grosseto, un servizio a supporto delle aziende, grossetane e non solo, che – per i più svariati motivi legati all’attività svolta – si trovano ad interfacciarsi con il Comune. Sarà quindi un punto di riferimento per i nuovi imprenditori che intendono investire sul territorio, ma anche per le aziende già presenti, andando a collaborare con le associazioni di categoria che rappresentano da sempre il tessuto economico. Oggi la Giunta comunale, intanto, ha approvato la delibera.

Gli obiettivi del progetto sono:

1. strutturare un servizio di attrazione, accompagnamento e assistenza alle imprese, anche provenienti dall’esterno, interessate ad investire sul territorio grossetano, che risulta molto attrattivo per le aziende agroalimentari e turistiche, ma anche per il comparto manifatturiero;

2. supportare la definizione di un’offerta territoriale attrattiva e di forte impatto comunicativo (settori trainanti, opportunità di investimenti, agevolazioni), in modo da poter raggiungere facilmente le imprese e far conoscere le opportunità di investimento sul territorio;

3. favorire il dialogo tra le imprese e l’amministrazione comunale al fine di rendere il territorio più attrattivo e agevolando il dialogo con gli uffici, che nel tempo hanno maturato competenze importanti in materia di programmazione e sostegno alle attività economiche.

L’intero progetto sarà gestito – assieme ai dipendenti comunali – da professionisti che si occuperanno dell’avvio del servizio, così come della sua gestione.

“L’amministrazione comunale di Grosseto – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle attività produttive Bruno Ceccherini – sarà affiancata da Fondazione Promo P.A. attraverso un percorso biennale di supporto specialistico che porterà alla creazione dello sportello Impresa Grosseto. Il nuovo servizio, che si inserisce nel più generale progetto di riorganizzazione e rafforzamento dell’Ente, avrà un ruolo determinante come punto di riferimento per gli imprenditori che intendono rapportarsi con l’amministrazione comunale per le loro pratiche, per alleggerire dove possibile il peso della burocrazia, per rendere più snelli i rapporti con gli uffici a seconda delle esigenze. Stretti saranno anche i rapporti con le associazioni di categoria, con le quali, in quanto rappresentanti degli imprenditori, sarà instaurata una proficua collaborazione”.

Agli obiettivi di Impresa Grosseto si aggiunge, di pari passo con il processo di digitalizzazione, anche quello della creazione di webinar rivolti alle imprese per far conoscere – assieme alle associazioni di categoria – le opportunità per le aziende in termini di Pnrr, con approfondimenti anche legati ai bandi, oltre alla creazione di un portale tutto dedicato alle aziende, che sarà riferimento per tutte le procedure che possono essere svolte on line.

“E’ un momento senza dubbio particolare per l’economia, nazionale e locale, contraddistinto da tante difficoltà – concludono sindaco e assessore -: l’amministrazione comunale vuole quindi dare supporto al tessuto economico, fare in modo che cresca il più possibile, dando agli imprenditori gli strumenti per cogliere le opportunità che comunque si presentano in questa fase e che arrivano anche a Grosseto, per esempio dai fondi e dai progetti Pnrr, così come dal Pinqua. C’è poi da intercettare con le associazioni di categoria gli investimenti che arrivano da fuori provincia, dall’Italia e dall’estero, così da portare nel territorio comunale anche nuovo occasioni di crescita, senza lasciarsi sfuggire preziose opportunità”.