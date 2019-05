Acquedotto del Fiora: gli sportelli raddoppiano i giorni di apertura in estate

Acquedotto del Fiora, gli sportelli di Follonica e Bagnolo (Santa Fiora) raddoppiano l’apertura.

Nel periodo estivo, dal 6 giugno al 26 settembre, lo sportello di Follonica (in via Lamarmora 18) sarà aperto al pubblico oltre che il martedì, come di norma, anche il giovedì, mentre a Bagnolo (via della Chiesa 9) l’apertura avverrà tutti i giovedì anziché il primo, terzo e quinto giovedì del mese. In entrambi i casi restano invariati gli orari: i clienti potranno usufruire dei servizi di sportello nelle fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

È inoltre a disposizione degli utenti lo sportello online MyFiora, attivo 24 ore su 24: collegandosi su www.fiora.it , accedendo a “MyFiora sportello online”, è possibile comunicare la lettura del contatore, consultare l’andamento dei consumi idrici, pagare la bolletta, consultare l’archivio delle fatture, attivare la bolletta web, inserire le pratiche di nuova attivazione, voltura, rettifica fatturazione, reclamo e monitorare lo stato delle richieste.