“Spighe Verdi”: boom di riconoscimenti per la provincia di Grosseto

La provincia di Grosseto è sempre più virtuosa in agricoltura. Prima in Toscana e seconda in Italia, dopo Cuneo, per numero di comuni rurali virtuosi identificati con la “Spiga Verde”.

Conferme per Massa Marittima, Castiglione della Pescaia e Grosseto, quest’ultimo unico capoluogo di provincia in Italia insieme a Parma.

In totale sono stati 63 i comuni insigniti di questo riconoscimento, di cui ben 10 si trovano in Piemonte e 7 in Toscana, quarta regione d’Italia.

Ma la provincia di Grosseto è anche l’unica che ha abbinato la Bandiera Blu a quella della Spiga Verde per ben due comuni, Castiglione della Pescaia e Grosseto. Ricordiamo che “Spiga Verde”, giunta alla settima edizione, è un programma nazionale della Fee, la Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia anche la Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità. Per portare i comuni rurali alla graduale adozione dello schema “Spighe Verdi”, la fondazione Fee Italia ha condiviso con Confagricoltura un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e indirizzarle verso criteri di massima attenzione alla sostenibilità.

“Siamo veramente soddisfatti di quanto ottenuto come provincia nella edizione 2022 – è il commento di Attilio Tocchi, il presidente di Confagricoltura Grosseto -. Come associazione puntiamo alla diffusione dei criteri delle ‘Spighe Verdi’ e vedere come questo sia stato recepito, già dalla scorso anno, anche dal comune capoluogo, ci fa estremamente felici. ‘Spighe Verdi’ è un efficace strumento di valorizzazione del nostro patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in un’ottica di occupazione, ma affinché il programma raggiunga il massimo del risultato, sono necessari due elementi essenziali: la volontà di avviare un percorso di miglioramento e la partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo di quelle agricole, alla sua realizzazione.”

Tra gli indicatori presi in considerazione ricordiamo la partecipazione pubblica, l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura. Confermato anche quest’anno tra gli indicatori AGRIcoltura100, realizzato da Confagricoltura e Reale Mutua che premia le aziende sostenibili.

“L’agricoltura – commenta il presidente Tocchi – ha un ruolo prioritario nel programma ‘Spighe Verdi’, poiché è qui che deve avvenire la vera rivoluzione culturale. Siamo orgogliosi di vedere certificato e compreso il lavoro degli agricoltori e un premio che attesta la capacità del settore, come attrazione turistica, culturale ed enograstronomica. I nostri comuni sono realtà ‘verdi’ in grado di innovarsi e al contempo di essere attente alla sosteniblità e alla cura del territorio, presidiandolo e assicurando una corretta gestione ambientale, turistica, culturale ed enogastronomici, tanto da meritarsi un tale riconoscimento. Mi voglio augurare, e per questa ragione lancio un appello a tutte le amministrazioni comunali grossetane, di diventare la prima provincia in Italia per numero di Comuni insigniti, viste le sue formidabili potenzialità. Per questa ragione confermiamo la nostra disponibilità per aiuti e suggerimenti.”