Ospedale Misericordia: Spiderman e i calciatori del Grosseto portano doni e sorrisi in Pediatria – VIDEO

Ancora regali e sorrisi per il Natale dei bambini della Pediatria di Grosseto, con la visita, questa mattina, di Spiderman e dell’U.S. Grosseto.

Si sono visti arrilvare prima l’uomo ragno e poco dopo i calciatori della squadra cittadina e si è subito acceso un grande sorriso sul viso dei piccoli pazienti che hanno accolto a braccia aperte la generosa iniziativa.

L’uomo ragno, Matteo Giulietti, era già venuto qualche mese fa, facendo il giro del reparto, degli ambulatori e del pronto soccorso pediatrico. Anche questa volta con la sua tuta colorata di blu e rosso Natale ha portato allegria e stupore tra i bambini e gli operatori.

Molto apprezzata, da grandi e piccoli, la sorpresa dei giocatori dell’U.S. Grosseto, rappresentato dal capitano Andrea Cioli e dall’attaccante Niccolò Rotondo, insieme a Filippo Vetrini, direttore generale dell’U.S. Grosseto, Iacopo Tonelli, rappresentante della società, Massimo Angelucci, medico sociale, e a Fabio Buglieri, del club di tifosi Portavecchia, che stanza per stanza hanno consegnato diversi pacchi regalo con dentro piccoli giochi di vario genere.

“Essere qui oggi ci ha davvero commosso, questa esperienza insegna a vedere le cose sotto un’ottica diversa e ridimensiona quelli che a volte pensiamo siano problemi, ma in realtà sono futilità – dichiara commosso Vetrini -. Speriamo di aver regalato un sorriso ai piccoli ricoverati. Sono orgoglioso dei ragazzi della prima squadra che hanno proposto di portare i doni ai bambini della Pediatria, li ringrazio per la sensibilità, così come in egual modo ringrazio i tifosi del club Portavecchia e in particolare Fabio Buglieri. Tutti insieme abbiamo donato circa 2500 euro che serviranno per acquistare una barella pediatrica chirurgica che aiuterà i bambini nel loro percorso di cura. Un grazie particolare anche a tutti il personale dell’area pediatrica del Misericordia, veri eroi”.

“Questo è davvero un Natale speciale per i nostri pazienti – commenta la dottoressa Susanna Falorni, direttore di Pediatra e Neonatologia –. L’entusiasmo e l’allegria che Spiderman e il Grosseto hanno portato sono doni preziosi che fanno parte della cura, specialmente per i bambini che devono trascorrere in corsia parte dei giorni di festa. Ringrazio Giulietti e i rappresentanti del Grosseto, siamo davvero riconoscenti per la sensibilità dimostrata nei confronti della Pediatria“.

“In questi giorni sono state tante le dimostrazioni di affetto di associazioni, istituzioni, privati cittadini e Forze dell’Ordine verso i bambini ricoverati o in ospedale per una visita o un’emergenza, questo ci scalda il cuore – conclude il direttore di presidio Michele Dentamaro -. Ringrazio il signor Giulietti e il Grosseto per l’iniziativa di oggi che ha rallegrato la giornata dei piccoli e tutti coloro che hanno avuto e avranno un pensiero di generosità per l’ospedale. Ringrazio anche il personale per l’impegno costante anche nell’accogliere questi eventi di benevolenza”.