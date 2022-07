Caldo e voglia di mare? 3 delle più belle spiagge toscane (e i consigli per il relax sotto l’ombrellone)

Un’altra estate con temperature record su tutta la penisola e quindi anche in Toscana, dove il termometro, pure nelle settimane che ci attendono, è destinato a segnare i 40 gradi. Mai come in questo periodo vi sarà utile conoscere le aree più miti e tranquille, e allo stesso tempo a distanza di pochi chilometri, dove potervi ri-energizzare con delle rinfrescanti nuotate al mare o anche concedervi qualche attività ricreativa e di puro svago sotto l’ombrellone. Questa guida è per chiunque volesse dedicare un’intera giornata o anche un solo pomeriggio al relax, scegliendo una fra quelle che riteniamo le migliori oasi marittime della regione. Di seguito, la nostra top 3 di spiagge toscane, che potrebbero anche sbalordire chi pensa che nelle nostre zone si viva solo di Rinascimento, viticoltura e cittadelle medievali…

1. Marina di Pietrasanta

Eleganza, svago e relax vi attendono in questa località costiera, divenuta il simbolo della Versilia. Marina di Pietrasanta ha tutto ciò che vi serve per permettervi di staccare dalla routine quotidiana e ricaricarvi tra le onde del suo mare. Oltre ai numerosi e attrezzati stabilimenti balneari, potete decidere di piantare il vostro ombrellone sulla sabbia dorata della spiaggia libera di Motrone, dotata anche di servizi come docce e bar. Attività consigliata? Se avete lasciato a casa lo stress, ma volete comunque mantenere attivo il cervello, vi consigliamo un sano cruciverba (o sudoku) da una rivista classica come La Settimana Enigmistica, che tra l’altro di recente ha compiuto 90 anni (leggi l’articolo de Il Foglio: storia della Settimana Enigmistica).

2. La Feniglia

Una lunga striscia di sabbia attorniata dalla natura selvaggia. La spiaggia della Feniglia collega la terraferma al promontorio dell’Argentario ed è facilmente raggiungibile in auto, in bicicletta o a piedi, ancor più se vivete dalle parti di Grosseto. Sebbene anche qui possiate trovare alcuni stabilimenti, la lunga spiaggia è per lo più libera, mentre il suo mare è costituito da fondali bassi che rendono sicura e piacevole la nuotata per ogni fascia d’età. Sulla sabbia della Feniglia vi sarà facile rilassarvi sotto l’ombrellone e, se avete il vostro smartphone a portata di mano e siete uno di quelli a cui piace di tanto in tanto tentare la fortuna sulle slot, potreste scegliere di approfittare di uno dei vari bonus senza deposito offerti dai migliori siti di casinò online, come ad esempio i free spin (leggi l’articolo di Bonusfinder: free spin senza deposito). Alle vostre spalle avrete la Riserva naturale Duna Feniglia, dove vi sarà possibile osservare i daini e gli uccelli tipici della costa maremmana.

3. Cala del Gesso

Una perla nascosta e incontaminata sul promontorio dell’Argentario. Cala del Gesso è una località un po’ più esotica, ma la fatica nel raggiungerla (tramite barca o auto più percorso a piedi) sarà ripagata dai suoi panorami paradisiaci e dalle acque cristalline ricche di vita marina, ideali per gli appassionati di snorkeling (leggi l’articolo di eHabitat: i consigli ONU per immersioni sostenibili). La spiaggia è senza dubbio una fra le più belle della regione, è gratuita e non dispone di servizi, quindi ricordatevi di portare il vostro ombrellone, oltre a cibo e acqua a sufficienza. Un’ultima annotazione: se state pensando di trascorrere un’intera giornata a Cala del Gesso, anche il rientro sotto le luci del tramonto può trasformarsi in un’esperienza davvero indimenticabile.