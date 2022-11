“Zerbina”: successo dello spettacolo benefico per aiutare la Croce Oro

Grandissima soddisfazione per la serata di beneficenza di sabato 26 novembre al Teatro Salvini di Pitigliano.

La compagnia “S.O.S. Teatro” di Pitigliano ha messo in scena lo spettacolo “Zerbina“, dando vita ad una performance esilarante. L’evento è stato promosso dal Rotary Club di Pitigliano, Sorano e Manciano con la sinergia di Banca Tema e Comune di Pitigliano, il supporto del centro culturale Fortezza Orsini e il contributo della Cantina cooperativa di Pitigliano e del frantoio Colline del Fiora. Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto alla Croce Oro di Pitigliano.

“Ringraziamo il Rotary Club per averci dato l’opportunità di tornare sul palco dopo un lungo periodo di stop forzato. Tornare in scena con un teatro in sold out e per uno scopo benefico ha ripagato lo sforzo di mesi di lavoro. I ragazzi della ‘Sos Teatro’ sono stati veramente bravissimi“, è il commento di Emilio Celata, regista della compagnia.

“Sono profondamente grato e soddisfatto per il grande successo della serata che ha saputo mettere insieme solidarietà e divertimento; aspetti di cui la società, anche nelle piccole realtà, ha sempre più bisogno“, commenta il presidente del Rotary Club Lucio Marretti.