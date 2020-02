Stagione teatrale: sold out le due date dello spettacolo con Vanessa Incontrada

Venerdì 7 e sabato 8 febbraio, alle 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, andrà in scena lo spettacolo “Scusa, sononriunione….tipossorichiamare?”, di Gabriele Pignotta, con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Fabio Avaro, Siddharta Prestinari, Nick Nicolosi Regia di Gabriele Pignotta.

Brillante e intelligente, il nuovo spettacolo (fuori abbonamento) della stagione teatrale “Scusa, sonoinriunione…tipossorichiamare?” è già tutto esaurito in entrambe le date.

Il consueto incontro con gli artisti, aperto a tutti, prima dello spettacolo, sarà venerdì 7 febbraio, alle 18.30, con Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta e gli attori della compagnia. Condurrà l’incontro Benedetta Rustici, attrice, cantante e operatrice teatrale.

Dopo il grande successo teatrale di “Mi piaci perché sei così” e quello cinematografico di “Ti sposo ma non troppo”, si riconferma la coppia interprete-regista Vanessa Incontrada-Gabriele Pignotta per una commedia geniale e travolgente sui quarantenni di oggi. Ex ragazze ed ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati adulti con l’animo diviso tra le ambizioni ed i propri bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un’esistenza ormai dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio ad un normale e sano vivere i rapporti interpersonali. Ma cosa succederebbe se queste stesse persone per uno strano scherzo di uno di loro si ritrovassero protagonisti di un reality show televisivo?