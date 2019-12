“Up & down”: lo spettacolo di Paolo Ruffini in scena al campo sportivo

Ritorno in Maremma per “Up & down“, lo show teatrale del comico livornese Paolo Ruffini e della compagnia Mayor Von Frintius, composta da attori con Sindrome di Down.

Ad ospitare l’evento, sabato 11 maggio, sarà la cittadina di Montemerano, al campo sportivo Palazzi, grazie ad un duro lavoro organizzativo e di raccolta fondi durato mesi di tutta la comunità montemeranese, fra cene, sagre e mercatini.

Grande il contributo del Comune di Manciano, della Pro Loco, della Asd Montemerano, dell’Accademia del Libro e della Filarmonica Giuseppe Verdi. Importante l’aiuto di Banca Tema.

Informazioni più dettagliate alla tabaccheria La Cicca di via Senese 134, a Grosseto, dal lunedì al sabato, dalle 6.30 alle 20, e la domenica, dalle 8 alle 12.30.

Parte del ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione italiana persone Down di Grosseto.