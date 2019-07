“Provaci ancora Gino”: la commedia in scena al Portale delle Arti

Proseguono a Massa Marittima gli appuntamenti culturali e gli spettacoli che culmineranno sabato con l’avvio della 34esima edizione di Lirica In Piazza.

Giovedì primo agosto, alle 21.15, è la volta del teatro con lo spettacolo “Provaci ancora Gino”, commedia comica in due atti che andrà in scena sul palco sistemato nel prato davanti al Portale delle Arti, in piazza XXIV Maggio, organizzata dal Laboratorio Liber Pater con la regia di Massimiliano Gracili.

Si tratta di un adattamento e di una contestualizzazione maremmana della famosa opera teatrale di Woody Allen “Provaci ancora Sam”, dove il protagonista, un uomo disordinato e un po’ disadattato, cerca disperatamente una relazione con una qualsiasi donna. Per questo motivo incontra aspiranti fidanzate, ma senza troppa fortuna, fino a trovare il vero amore con la moglie dell’amico che lo aiutava in questa ricerca. Insomma, divertimento assicurato.

Si tratta della terza commedia prodotta dal Laboratorio Liber Pater, una realtà teatrale ben radicata sul territorio di Massa Marittima. I costumi sono di Alessandra di Vita, la scenografia di Giorgio Petri e l’assistenza di scena di Andrea Cipriani. Tra gli interpreti Maria Antonietta Atticciati, Floriana Carbone, Alessandra De Vita, Franco Fedeli, Andrea Franceschi, Sonia Lenzi, Giada Montomoli, Claudia Tagliaferri e Annarita Tiezzi.

Ingresso libero.