“Piccola storia di lana”: lo spettacolo di danza in scena al Cassero

Il nido di lana, il ricordo di una madre. Il desiderio di ritrovare quel legame che quando si spezza ci lascia senza fiato.

“Piccola storia di lana” è il frammento di una tessitura creata ad hoc dalla coreografa italo-francese Francesca Selva per stupire ancora una volta il pubblico di Grosseto.

Una performance tesa e vibrante, un adattamento site-specific dello spettacolo “Mercy”, realizzato grazie alla collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e Università degli Studi di Siena Sca2017, che andrà in scena il 12 e 13 dicembre dalle 17.00 alle 19.30 alle Casette cinquecentesche del Cassero senese di Grosseto nell’ambito delle attività organizzate dall’Istituzione “Le Mura” in occasione di “Al Cassero…è Natale!“

“Piccola storia di lana” è interpretata da Maria Vittoria Feltre, che con grande intensità ed energia porta in scena questo straordinario solo che si dispiega come un crescendo di emozioni, sottolineato e scandito dalle musiche di Schubert e Vivaldi.

“Siamo felici di tornare a Grosseto con questo cadeau delle nostre ultime fortunatissime produzioni – spiega Marcello Valassina, regista della compagnia Francesca Selva/Con.Cor.D.A. e direttore artistico di ‘Cassero in Danza’ -. ‘Piccola storia di lana’ è un concentrato del mondo di Francesca, un breve compendio della sua ricerca coreografica intimista. In questa performance la storia che vogliamo raccontare è quasi sussurrata e arriva al pubblico come un messaggio in una bottiglia”.