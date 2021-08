“Pia de’ Tolomei”: la prima assoluta dello spettacolo in scena in piazza del Castello

Nella suggestiva piazza del Castello di Arcidosso, sabato 7 agosto, alle 21.30, verrà allestita l’opera “Pia de’ Tolomei” di Thomas Fortmann, promossa dal Comune di Arcidosso e dal Centro commerciale naturale, organizzata dall’associazione Polis in collaborazione con l’Accademia Amiata Ensemble ed interpretata dal soprano Federica Raja (Pia de’ Tolomei), dal mezzosoprano Simona Bertini (Margherita Aldobrandeschi), dal tenore Daniele De Prosperi (Nello Pannocchieschi) e dal baritono Andrea Rola (Tollo degli Alberti di Prata), per la regia di Francesco Tarsi. Dirigerà l’orchestra il maestro Massimo Merone.

Si tratta di un’opera inedita che verrà presentata appunto in anteprima ad Arcidosso per poi proseguire nei prossimi giorni in una tournée tutta toscana. E’ la prima rappresentazione in lingua italiana del compositore svizzero, che ormai da più di 35 anni risiede nel comune amiatino e che rivisita, in versione più popolare, una delle storie più conosciute raffigurate nella Divina Commedia, proprio in omaggio ai ‘700 anni dalla scomparsa del sommo poeta.

“E’ da un po’ di tempo che avevo l’idea di realizzare un’opera ambientata in questo territorio e la figura di Pia de’ Tolomei mi è sembrata quella più idonea da metter in scena – ha dichiarato in conferenza stampa Fortmann -. Ci sono già state opere su questo famoso personaggio, ma tutte ormai un po’ datate, risalenti all’Ottocento, e mi sembrava opportuno rivisitare la trama anche a seguito di ulteriori e più recenti sviluppi delle ricerche storiche sull’argomento”.

Per il baritono Daniele De Prosperi “interpretare un’opera inedita nel territorio dove si sono svolti storicamente i fatti rappresentati, e per di più quando l’autore è ancora vivo e ti può indirizzare nell’interpretazione autentica, credo che sia un’opportunità unica per un cantante d’opera”.

Per Adriano Crescenzi, presidente della consulta della cultura del Comune di Arcidosso, vero animatore del cartellone culturale “Questo spettacolo rappresenta un’occasione unica per omaggiare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e siamo orgogliosi che Fortmann, che ormai è un nostro concittadino, abbia scelto di mettere in scena la prima assoluta di questa singolare opera proprio nel nostro comune. Ecco quindi che rappresentare qui Pia de’ Tolomei, uno dei personaggi femminili più famosi della Divina Commedia, rappresenta per il nostro territorio una proposta culturale imperdibile”.

Per prenotazioni: cell. 366.7472612 (orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00). Ingresso al costo di 15,00 euro. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle direttive sul Covid-19.