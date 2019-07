“My brilliant divorce”: nuovo spettacolo della rassegna “In Chiostro”

Secondo appuntamento con “In Chiostro”, la rassegna di teatro, letteratura, canti, curata dalla Piccola compagnia instabile del Teatro Off di Follonica, in collaborazione con Lorenza Baudo e il premio letterario Il Salmastro, che si svolge nel mese di luglio nel chiostro del Teatro Fonderia Leopolda.

Mercoledì 10 luglio, alle 21.30, la compagnia del Teatro Belli di Roma presenta “My brilliant divorce” di Geraldine Aron, nella traduzione di Carlo Emilio Lerici, con Francesca Bianco e la regia di Carlo Emilio Lerici della compagnia del Teatro Belli di Roma.

Angela è una donna di mezza età. Suo marito Max, soprannominato “Palla da Biliardo”, l’ha lasciata per la sua amante venticinquenne argentina, Mona. E come se non bastasse sua figlia, che si è trasferita ad Aruba con il fidanzato, le ha rivelato che lei era rimasta l’unica a non sapere delle scappatelle del marito, che ormai andavano avanti da parecchio tempo.

Rimasta sola, con l’unica compagnia del suo cane Dexter, Angela deve imparare a fare i conti con la sua nuova condizione di “single involontaria”

Tutte le informazioni si possono richiedere via mail all’indirizzo [email protected] o ai numeri 335.6090948 e 335.5930948.

La prevendita dei biglietti per gli spettacoli teatrali è aperta nei seguenti esercizi commerciali: libreria Chiti, in via Roma; Nara Camice, in via Roma: Giardino Beach, in viale Italia; Baby Salus, in via del Sugheraio; Bagno La Pineta, in via delle Collacchie; Il Beccofino, in via Litoranea.